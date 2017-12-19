Різдво по-ливанськи: у Бейруті встановили "ялинку" з бананів (фото)

У передмісті Бейруту в Ливані встановили незвичайну новорічну «ялинку» - сотні зелених бананів викладені конусом та прикрашені червоними блискучими кульками та квітами.

Фото оригінальної "ялинки" опублікували Reuters.

До прикрашання імпровізованого дерева долучилися місцеві мешканці. Висота інсталяції становить понад 3 метри.

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Нагадаємо, сьогодні засвітять головну новорічну ялинку на Софійській площі у Києві. Після урочистого відкриття головної ялинки відбудеться святковий концерт, який триватиме до 22:00