До Нового року готова: як виглядає головна ялинка України перед відкриттям (фоторепортаж)

Головну ялинку України вже повністю прикрасили і підготували до відкриття. Як вона виглядає зараз дивіться у фоторепортажі УНІАН.

Нагадаємо, організатори святкових заходів на Софіївській площі опублікували графік виступів артистів під час урочистого запалення вогнів на головній новорічній ялинці України. Початок заходів заплановано на 18.00. Запалювання святкових вогнів на ялинці заплановано на 19.00.