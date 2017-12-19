До Нового року готова: як виглядає головна ялинка України перед відкриттям (фоторепортаж)
14:47, 19 грудня 2017Суспільство
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Запалювання святкових вогнів на ялинці заплановано на 19.00.
Завершуються останні приготування перед відкриттям новорічної ялинки в Києві / УНІАН
Головну ялинку України вже повністю прикрасили і підготували до відкриття. Як вона виглядає зараз дивіться у фоторепортажі УНІАН.
У центрі столиці запалять головну ялинку країни
Нагадаємо, організатори святкових заходів на Софіївській площі опублікували графік виступів артистів під час урочистого запалення вогнів на головній новорічній ялинці України. Початок заходів заплановано на 18.00. Запалювання святкових вогнів на ялинці заплановано на 19.00.
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