Вона не "мисливська": чоловік у Києві викликав поліцію через обман з сосискою

Біля столичного метро "Видубичі" у Києві чоловік був настільки засмучений через куплену сосиску в тісті, що викликав поліцію.

Як стало відомо із записаних викликів патрульних, подія сталася ще 5 грудня. Чоловік придбав сосиску в тісті у кіоску на зупинці маршруток біля метро, повідомляє Сегодня.

Як виявилося, в середині була не "мисливська" сосиска, як зазначив продавець, а звичайна. Через обман розлючений чоловік викликав поліцію.

Як повідомляв УНІАН, мережа британських кафе Greggs створила календар, на одній з сторінок якого був зображений вертеп, але замість маленького Ісуса в колисці лежала сосиска в тісті.