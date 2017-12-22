Вона не "мисливська": чоловік у Києві викликав поліцію через обман з сосискою
12:11, 22 грудня 2017Курйози
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Продавець заявив що сосиска в тісті "мисливська", а вона виявилася звичайною.
Чоловік викликав поліцію через те, що його обдурили з сосискою в тісті / фото chudo-povar.com
Біля столичного метро "Видубичі" у Києві чоловік був настільки засмучений через куплену сосиску в тісті, що викликав поліцію.
Як стало відомо із записаних викликів патрульних, подія сталася ще 5 грудня. Чоловік придбав сосиску в тісті у кіоску на зупинці маршруток біля метро, повідомляє Сегодня.
Як виявилося, в середині була не "мисливська" сосиска, як зазначив продавець, а звичайна. Через обман розлючений чоловік викликав поліцію.
Виклик патрульної поліції / фото segodnya.ua
Як повідомляв УНІАН, мережа британських кафе Greggs створила календар, на одній з сторінок якого був зображений вертеп, але замість маленького Ісуса в колисці лежала сосиска в тісті.
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