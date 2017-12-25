В ефірі радіостанції Збройних сил РФ пролунало "Слава Україні"

Російські радіослухачі 24 грудня близько 21.00 за московським часом почули на радіостанції «УБВ-76», яка належить Збройним силам РФ, російський реп, а за кілька хвилин гасла «Слава Україні».

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Зазвичай в ефірі цієї радіостанції можна почути лише дзижчання, які зрідка перериваються на імена та цифри, повідомляє Тjournal. Тому в народі радіостанція отримала назву «жужжалка».

Як зазначає видання, після повторюваних криків «Слава Україні» станція припинила мовлення взагалі. За словами слухачів, відновлено його було тільки сьогодні.

Хто і навіщо зламав радіостанцію наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН у березні 2016 року в Україні з'явилося перше військове радіо "Армія FM".