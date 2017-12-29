В аеропорту "Київ" затримали рейс через "зайвого" кота на борту

В аеропорту "Київ" затримали рейс "Київ-Анкара" через те, що у одного з пасажирів було на одного кота більше, нід дозволяють правила авіакомпанії.

Як повідомляють "Вести", іноземець-кошатник близько двох годин вирішував це питання з представниками авіакомпанії та поліції.

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У цей час деякі з пасажирів стали на сторону кошатника, і пояснювали, що через одного зайвого кота нічого не станеться, інші - були обурені затримкою і пропонували висадити порушника.

Через дві годни літак все ж вилетів, але видання не уточнює, чи залишився на борту зайвий "пасажир".

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ з'явився новий "співробітник" - кіт на ім'я Амбассадор.