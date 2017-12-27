На сторожі України: в МЗС на роботу взяли кота Амбассадора

У Міністерстві закордонних справ відтепер житиме кіт на ім'я Амбассадор. Про це в Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.

"Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся - Амбассадор. Він буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно!", - написав Макеєв.

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Як відомо, це не перший випадок. Так, новим співробітником міністерства закордонних справ Великобританії став кіт Палмерстон. Кіт живе в будинку МЗС у Лондоні і полює на мишей.

Також у Великобританії, у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт живет кіт Ларрі.