Похолодання в США: поліція "розшукує" мультиплікаційну королеву Ельзу

Поліція міста Сліделл штат Луїзіана оголосила у розшук королеву Ельзу – героїню мультиплікаційного фільму "Крижане серце" (Frozen).

Як повідомили на сторінці поліції міста у Facebook, дівчина "підозрюється" у значному похолоданні у США.

"Розшукується: поліція Слідуллу видала ордер на арешт королеви Ельзи. Судячи з погоди, вона дуже небезпечна дівчина. Наближатися з обережністю", - йдеться у повідомленні.

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В такий жартівливий спосіб, поліцейські вирішили попередити громадян про наближення холодів. Адже згідно з сюжетом мультфільму, королева Ельза має здатність керувати зимовими стихіями. Та через неспроможність керувати своїм даром вона накликає вічну зиму на своє королівство.

Як повідомляв УНІАН, пронизуючий до кісток холод скував середню частину США в новорічну ніч, поставивши температурні рекорди. Погана погода стала причиною загибелі щонайменше двох осіб. Національна служба погоди випустила попередження про загрозу переохолодження під дією вітру для великої території США від південної частини Техасу до Канади, від Монтани і Вайомінгу на заході до Нової Англії на півночі штату Мен.