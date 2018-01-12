"Дерево померло": у США жінка повернула в магазин різдвяну ялинку
Продавці, оцінивши ситуацію, попросили у дівчини чек і повернули їй гроші.
У Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва зажадала повернути їй гроші за куплену ялинку.
Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло", повідомляє lb.ua з посиланням на fox6now.com.
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Радіоведучий Дейв Смайлі опублікував скріншот соцмережі каліфорнійця, який стверджував, що став свідком інциденту, який стався 4 січня.
"Якщо б я цього не бачив, я б не повірив, що у когось були такі низькі моральні цінності або недолік совісті", - йдеться у ньому.
Очевидець опублікував фотографію того, як жінка з ялинкою в руках стоїть у касира. Продавці, оцінивши ситуацію, попросили у дівчини чек і повернули гроші їй назад.