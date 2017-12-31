Запалили не по-дитячому: на Сахаліні пошуміли і спалили дотла 25-метрову ялинку (відео)

17:57, 31 грудня 2017
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Головна ялинка Сахаліну повністю згоріла в новорічну ніч.

Ялинка заввишки 25 метрів була встановлена на площі / скріншот

В центрі Південно-Сахалінська в розпал святкування Нового року дотла згоріла ялинка.

Про це РІА Новини повідомило джерело в поліції.

«Ялинка загорілася приблизно після години ночі. Пожежники гасять конструкції, що догоряють, всім наказано відійти подалі», — сказав співрозмовник агентства.

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Ялинка заввишки 25 метрів була встановлена на площі Леніна в середині грудня.

У ролику чути, як ведучий святкового концерту закликає присутніх зберігати спокій. «Нічого страшного, ми зустріли Новий рік. Давайте всі разом пошумимо», — закликає він, анонсуючи виступ артистів. У цей час на площі з'являються пожежні автомобілі, а ялинку повністю охоплює полум'я.

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Теги: #на Сахаліні спалили ялинку#ялинка згоріла Сахалін