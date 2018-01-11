Журналісти розкрили таємниці особистого життя Олега Винника (відео)

Поп-ідол вітчизняної естради Олег Винник зазвичай віджартовується від запитань про особисте життя і жодного разу не прохопився про своїх коханих жінок. Однак таємниці артиста відкрили його земляки, йдеться в сюжеті ТСН.

Особлива увага до бек-вокалістки феномена української естради, її сценічне ім’я Таюне. Білявка завжди поряд із Винником на концертах і в студіях звукозапису, але постійно перебуває в тіні його слави. Але поза сценою односельці знають її, як дружину Олега – Таїсію Сватко. "Як неодружений, якщо вони сюди разом приїжджають! І картоплю вибирали, отут вони гуляли і до всіх віталися", - кажуть селяни.

Жінка на рік молодша за Винника, їй 43. Одружилася пара ще на початку 1990-х, а весілля гуляли на два села: від нареченої гості їздили за 100 кілометрів на батьківщину Олега. За чутками, молоді познайомилися в училищі. Відтоді вони завжди разом, і селянам дуже імпонує відкритість, привітність і простота цієї пари. "Приїжджають, скупляються навіть у моєму кіоску – уявіть собі", - каже одна з мешканок села.

У хаті, де виріс співак, живе його мама Ганна Яківна. Батько помер, обоє все життя працювали на фермі. Жінка дуже гарно співала і саме від неї, кажуть односельці, передався синові талант. "Зараз не приїжджає, бо весь на концертах він", - твердить його сестра.

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Нещодавно співак зізнався, що пережив нещасливе кохання. ТСН з’ясувала, що він мав почуття до Ніни Печериці, з котрою сидів за одною партою. Про Винника-школяра згадують, що він навчався дуже погано, а коли його викликали до дошки – міг навіть утекти через вікно з класу. Однокласники кажуть, що Олег ховав почуття, а вже в творчості оспівав своє кохання під іменем "Ніно". Зараз ця Ніна працює продавчинею і від камери ховається за прилавком, бо, мовляв, продюсер Винника забороняє їй говорити, оскільки сам співак начебто соромиться минулого.

Попри всі Олегові таємниці, у селі зіркою пишаються, а дорослі й діти співають і про Ніно, і решту пісень Винника. У місцевому клубі бережуть першу гітару співака та мріють, аби його перша сцена знову почула та побачила свого зіркового вихованця. Тим часом сам артист більше орієнтується на Європу – кілька років тому подружжя Винників жило в Берліні, у Європі вчиться їхній син-підліток, який до бабусі на Черкащину не їздить уже роками. Але внука, як і батька, дуже чекають, бо навесні у найдорожчої жінки співака буде ювілей – мамі виповниться 80 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Вінник розповів про початок своєї музичної кар'єри. У дитинстві він мріяв про мотоцикл і просив у батьків хоча б мопед, але у результаті отримав гітару. Зараз він записує пісні на власній студії у Берліні.