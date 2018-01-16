У США викрили чоловіка, який ховався у туалеті та переміг марафон

В Арізоні організатори марафону дискваліфікували бігуна Келлі Егню за шахрайство. Він приписував собі зайві кола, перебуваючи в цей час у туалеті. Про це йдеться на сторінці марафону Across the Years в Facebook, передає Breaking Mad.

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У цьому марафоні враховується кількість кілометрів, подоланих учасниками за певний час. Егню переступав фінішну лінію, система підрахунку результатів вважала, що він пішов на наступний круг. В цей час він ішов у біотуалет, де знаходився близько семи хвилин, виходив із кабінки, переступав межу - і йшов у туалет знову.

Бігуна викрили у шахрайстві. Результати всіх його забігів були переглянуті, у тому числі того, коли шахрай виграв 48-годинну гонку, подолавши 55 миль, при цьому останні сім годин він не біг. Келлі відмовили в участі в наступних гонках.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році у Москві поліція намагалася затримати переможця марафону під час забігу.