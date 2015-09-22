У Москві поліція намагалася затримати переможця марафону під час забігу

Про це заявив сам спортсмен журналістам після фінішу.

За його словами, за 500 метрів до фінішу атлета зупинили поліцейські, які відмовлялися пропускати його до фінішу.

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"Єдине, що мені не сподобалося, це поліцейські, які зупинили мене за метрів п'ятсот. Секунд двадцять втратив. Вони просто сказали: "Вперед не можна і все". Я кажу: "Де фініш?!" А вони: "Вперед не можна і все!". Все було класно, все супер, і єдине, чому я не радий, - що мене зупинили", - розповів Ахмадеев після фінішу телеканалу "Москва 24".