Мертва жінка народила дитину в труні

33-річна мешканка південноафриканської Мбізани народила після смерті. Напередодні церемонії похорону, через 10 днів після смерті, працівники похоронного бюро виявили в її труні немовля.

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"Ми були так приголомшені й налякані, що у нас навіть не було часу дізнатися стать дитини. Я в цьому бізнесі вже понад 20 років й ніколи не чув про мертвих жінок, які народжують", - розповів Times Live один зі співробітників бюро.

Видання дізналося, що жінка була на дев'ятому місяці вагітності на момент смерті. Мертва дитина була похована в одній труні зі своєю матір'ю.

Газета Daily Dispatch звернулася до медичних фахівців, які заявили, що "народження" могло статися в результаті скорочення м'язів після смерті.

Як повідомляв УНІАН, ув'язнений в іспанській в'язниці прокинувся у лікарняному морзі, де він опинився після того, як три медики констатували його смерть.