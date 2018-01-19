Цицькадзе: Ляшко оконфузився із прізвищем віце-прем'єра (відео)
12:16, 19 січня 2018Курйози
2322
Присутні почали виправляти Ляшка, той усміхнувся й незабаром правильно вимовив прізвище віце-прем'єра.
Прізвище Климпуш-Цинцадзе Ляшку не під силу / фото УНІАН
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у прямому ефірі припустився помилки у прізвищі віце-прем’єра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Читайте також"Потрібно буде поміняти учасника на Євробаченні": Ляшко заспівав у прямому ефірі (відео)
Говорячи про подолання бідності та проблеми населення, нардеп вирішив згадати Климпуш-Цинцадзе, проте не зміг вимовити її прізвище.
"Климпуш-Цицькадзе", - сказав Ляшко у прямому ефірі "112", викликавши смішх у присутніх, які його почали виправляти.
Раніше головний "радикал" країни вирішив покритикувати роботу парламенту, згадавши вульгарний анекдот про прибиральницю у Раді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter