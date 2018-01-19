Цицькадзе: Ляшко оконфузився із прізвищем віце-прем'єра (відео)

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у прямому ефірі припустився помилки у прізвищі віце-прем’єра з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе.

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Говорячи про подолання бідності та проблеми населення, нардеп вирішив згадати Климпуш-Цинцадзе, проте не зміг вимовити її прізвище.

"Климпуш-Цицькадзе", - сказав Ляшко у прямому ефірі "112", викликавши смішх у присутніх, які його почали виправляти.

Раніше головний "радикал" країни вирішив покритикувати роботу парламенту, згадавши вульгарний анекдот про прибиральницю у Раді.