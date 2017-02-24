Ляшко вилаявся у Раді, розповівши вульгарний анекдот про прибиральницю (відео)

Також головний "радикал" країни вирішив покритикувати роботу парламенту згадавши вульгарний анекдот про прибиральницю у Раді. Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі TeleProstir.

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"Я розповім вам один анекдот: "Заходить прибиральниця в туалет Верховної Ради, а там в унітазах на****о, на****о, бардак повний. Прибиральниця, яка до Нового року отримувала мінімальну зарплату півтори тисячі гривень, а тепер завдяки нам три тисячі, вона говорить "Й** твою мать нехай б**дь, вони своїм х**м керувати не вміють, а воно державою хочуть керувати". От я хочу, щоб вони навчилися і "х" своїм керували, і державою", - заявив Ляшко.

А якщо не нардепи цього не вміють, лідер Радикальної партії пропонує скорочувати їх.

УВАГА! Відео містить ненормативну лексику!

Раніше Ляшко заявляв, що кількість народних депутатів потрібно зменшити до 200. "Якщо 450 депутатів не можуть ходити в зал, не можуть працювати, то у мене тоді запитання: а навіщо, скотиняки, ви тут потрібні і чому люди повинні вам платити зарплату?" - сказав він.