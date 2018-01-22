Оце так вхурделило: Кривий Ріг заполонили сніговики (відео)

Кривий Ріг напередодні заполонили сніговики. Вони там всюди - на подвір’ях будинків, зупинках і навіть на авто та деревах.

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Фігури різної форми та розмірів. Жителі пояснюють таку креативність тим, що просто засумували за снігом. Від початку зими у місті його не було.

Та цими вихідними вхурделило так, що сніговий покрив подекуди сягав півметра заввишки.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Луцьку хлопці примостили сніговика на капот автомобіля та їздили містом.