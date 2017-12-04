У Луцьку сніговик погасав автомобілем по місту (фото)

У Луцьку хлопці примостили сніговика на капот автомобіля та їздили містом. Це сталося в ніч на 4 грудня.

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Автомобіль, в якому перебували кілька хлопців, їхав повільно, а зафіксували його на проспекті Перемоги, повідомили очевидці ВолиньPost.

Пасажир та водій вийшли з машини, доклали до сніговика "будматеріалу" та рушили далі.

Як повідомляв УНІАН, мешканка столиці Туреччини спробувала зруйнувати встановленого на одній з вулиць сніговика, який їй чимось не сподобався, проте постраждала сама.