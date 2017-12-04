У Луцьку сніговик погасав автомобілем по місту (фото)
09:03, 04 грудня 2017Курйози
504
У Луцьку молодики прилаштували сніговика на капот автівки та каталися містом.
У Луцьку хлопці примостили сніговика на капот автомобіля та їздили містом. Це сталося в ніч на 4 грудня.
Читайте такожНімецький машиніст прийняв сніговика на рейках за людину, доля сніжного "винуватця" залишається невідомою
Автомобіль, в якому перебували кілька хлопців, їхав повільно, а зафіксували його на проспекті Перемоги, повідомили очевидці ВолиньPost.
Пасажир та водій вийшли з машини, доклали до сніговика "будматеріалу" та рушили далі.
Як повідомляв УНІАН, мешканка столиці Туреччини спробувала зруйнувати встановленого на одній з вулиць сніговика, який їй чимось не сподобався, проте постраждала сама.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter