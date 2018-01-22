Пінгвін, який застрибнув у човен дослідників, став зіркою інтернету (відео)

У Східній Антарктиді пінгвін стрибнув у човен дослідників. Кумедні кадри у Мережу виклали австралійські вчені, повідомляє ТСН.

Птах несподівано винирнув з води та вирішив провести інспекцію у гумовому човні. Допитливий ревізор роздивився дослідників, прогулявся вздовж борту та повернувся назад у воду.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році пінгвін став бригадним генералом Королівської гвардії Норвегії.