Пінгвін, який застрибнув у човен дослідників, став зіркою інтернету (відео)
11:33, 22 січня 2018Курйози
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Птах несподівано винирнув з води та вирішив провести інспекцію у гумовому човні.
У Східній Антарктиді пінгвін стрибнув у човен дослідників. Кумедні кадри у Мережу виклали австралійські вчені, повідомляє ТСН.
Птах несподівано винирнув з води та вирішив провести інспекцію у гумовому човні. Допитливий ревізор роздивився дослідників, прогулявся вздовж борту та повернувся назад у воду.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році пінгвін став бригадним генералом Королівської гвардії Норвегії.
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