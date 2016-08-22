Пінгвін став бригадним генералом Королівської гвардії Норвегії (фото)

Пінгвіна звуть Нільс Улаф, пише Русская служба BBC.

Він провів огляд, в ході якого учасники единбурзького Королівського параду військових оркестрів віддали пінгвінові честь, а керівний парадом Девід Елфрей привітав його з підвищенням.

Це вже третій пінгвін з таким ім'ям із зоопарку Единбурга, який служить в Королівській гвардії Норвегії і отримує звання. До підвищення Нільс Улаф був почесним полковником гвардії і її талісманом. Крім того, в 2008 році його посвятили в лицарі.

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За словами гвардійців, пінгвін впізнає військовослужбовців і завжди радий їх бачити, а також отримує явне задоволення. коли знаходиться в центрі уваги. Журналісти також зазначили, що під час огляду Нільс Улаф уважно інспектує гвардійців в строю.

Норвегія подарувала першого королівського пінгвіна зоопарку Единбурга в 1913 році. З 1972 року королівські пінгвіни із зоопарку Единбурга стають символами Королівської гвардії Норвегії і отримують військові звання щоразу, коли гвардія приїжджає в зоопарк з візитом.

Обраного символом гвардії пінгвіна традиційно називають Нільсом Улафом. Іменем Нільс вони зобов'язані колишньому гвардійцю Нільсу Егелієну, який запровадив початок цієї традиції і назвав першого пінгвіна на честь себе. Улафами їх називають в честь короля Норвегії Улафа V.

Перший Нільс Улаф помер в 1987 році після того, як став сержантом гвардії. Незабаром був обраний другий Нільс Улаф, а потім його змінив третій. При цьому кожен наступний пінгвін починав службу в тому ж званні, що було на момент смерті його попередника. Саме це дозволило нинішньому Нільсу Улафу дослужитися до бригадного генерала і стати найбільш високопоставленим птахом у світі.