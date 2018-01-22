Десятки пацюків окупували сміттєвий бак у центрі Парижа (відео)

21:58, 22 січня 2018
Курйози
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Десятки пацюків у центрі Парижа намагалися видертися із сміттєвого бака.

Ілюстрація / REUTERS

У центрі столиці Франції Парижі очевидці відзняли на камеру велике скупчення пацюків у сміттєвому баку.

Відео опубліковане на сторінці AlertesInfos у Twitter.

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На відео видно, як чоловік підходить до сміттєвого баку й заглядає в середину, де десятки пацюків, які стрибаючи намагаються видертися нагору.

"Сцена була знята 9 грудня 2017 року на березі Сени, між музеєм Орсе та мостом Руаяль. За словами чиновника, відповідального за чистоту у Парижі, ситуація не поліпшується під час повені Сени", - йдеться у повідомленні до відео.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені Единбурзького університету у Великій Британії розробили спосіб, що дозволяє знищити популяцію міських пацюків за допомогою впровадження генномодифікованих особин.

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Теги: #міські щурі#пацюки в місті