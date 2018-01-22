Десятки пацюків окупували сміттєвий бак у центрі Парижа (відео)

У центрі столиці Франції Парижі очевидці відзняли на камеру велике скупчення пацюків у сміттєвому баку.

Відео опубліковане на сторінці AlertesInfos у Twitter.

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На відео видно, як чоловік підходить до сміттєвого баку й заглядає в середину, де десятки пацюків, які стрибаючи намагаються видертися нагору.

"Сцена була знята 9 грудня 2017 року на березі Сени, між музеєм Орсе та мостом Руаяль. За словами чиновника, відповідального за чистоту у Парижі, ситуація не поліпшується під час повені Сени", - йдеться у повідомленні до відео.

VIDÉO - La scène a été filmée le 9 décembre 2017 sur les berges de Seine, entre le musée d’Orsay et le Pont Royal. Selon un agent chargé de la propreté de #Paris, interrogé par Le Parisien, la situation ne s'améliore pas pendant les crues de la Seine... pic.twitter.com/0oOezWlDqy — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 22, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені Единбурзького університету у Великій Британії розробили спосіб, що дозволяє знищити популяцію міських пацюків за допомогою впровадження генномодифікованих особин.