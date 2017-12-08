Вчені знайшли спосіб позбутися міських пацюків

Вчені Единбурзького університету у Великій Британії розробили спосіб, що дозволяє знищити популяцію міських пацюків за допомогою впровадження генномодифікованих особин. Про це пише republic з посиланням на Reuters.

Генномодифікованих пацюків передбачається створювати за допомогою технології CRISPR/Cas 9, яка дозволяє вирізати конкретні шматки ДНК. Цей метод дозволить порушити ген фертильності у пацюків і зробити особин жіночої статі безплідними, або зменшити вірогідність появи дитинчат жіночої статі, що навіть при відсутності безпліддя на якомусь етапі призведе до вимирання популяції.

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Самі вчені висловили впевненість, що генетичний підхід є більш гуманним і ефективним для боротьби з пацюками в порівнянні з використанням отрутохімікатів.

Метод, зазначає The Daly Mail, поки буде важко реалізувати на практиці. Існує ймовірність, що зараження, процес якого після запуску буде контролювати неможливо, вийде за межі міської популяції. Це теоретично може призвести до вимирання всього виду пацюків. Як відзначають вчені, для виключення ризику настільки небезпечних наслідків необхідні численні лабораторні випробування.

Подібна технологія для ссавців реалізована вперше. У той же час такий підхід використовується для боротьби з шкідниками-комахами, зокрема з комарами. В Австралії, Бразилії і США комарів в лабораторіях заражають бактеріями, після чого їх випускають у навколишнє середовище. Заражені комарі запліднюють самок, які після цього виводять хворе або безплідне потомство.