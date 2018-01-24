Вівця народила рекордну кількість ягнят (відео)

Литовська вівця "Маргоша" народила одразу вісьмох ягнят. Це рекордний приплід для Литви, адже зазвичай вівці приводять від одного до трьох дитинчат.

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Маргоша окотилася трьома хлопчиками і п’ятьма дівчатками. Половина ягнят світленькі, як мама, половина - темненькі, як батько, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі і багатодітна мама, й малюки почуваються добре. Новонароджених ягнят годують із пляшечки, та вони все одно гуртуються біля мами і влаштовують штовханину в боротьбі за молоко.

Як повідомляв УНІАН, одна з найважливіших баз системи ПРО США в Європі, розташована в містечку Девеселу на півдні Румунії, опинилася під загрозою через овець, що належать місцевому фермеру.