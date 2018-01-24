Вівця народила рекордну кількість ягнят (відео)
Зазвичай вівці приводять від одного до трьох дитинчат.
Литовська вівця "Маргоша" народила одразу вісьмох ягнят. Це рекордний приплід для Литви, адже зазвичай вівці приводять від одного до трьох дитинчат.
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Маргоша окотилася трьома хлопчиками і п’ятьма дівчатками. Половина ягнят світленькі, як мама, половина - темненькі, як батько, йдеться в сюжеті ТСН.
Наразі і багатодітна мама, й малюки почуваються добре. Новонароджених ягнят годують із пляшечки, та вони все одно гуртуються біля мами і влаштовують штовханину в боротьбі за молоко.
Як повідомляв УНІАН, одна з найважливіших баз системи ПРО США в Європі, розташована в містечку Девеселу на півдні Румунії, опинилася під загрозою через овець, що належать місцевому фермеру.