Румунські вівці взяли в облогу одну з найважливіших баз НАТО в Європі (відео)

Одна з найважливіших баз системи ПРО США в Європі, розташована в містечку Девеселу на півдні Румунії, опинилася під загрозою через овець, що належать місцевому фермеру, повідомляє "Голос Америки".

Місцевий житель вимагає прибрати базу з полів, на яких пасуться його вівці. У відповідь американці вимагають від фермера забрати своїх овець. Через них спрацьовують датчики безпеки, розміщені на огорожах системи оборони.

Фермер відмовився переміщати отару, зазначивши, що оселився тут до появи американців і не покине місце без гідної компенсації. Тепер чоловік судиться з Міноборони Румунії за землю, на якій влаштувався ще в 2007 році. Місцева влада каже, що чоловік не має належних документів.