Гроші на дорозі валяються: у США через ДТП трасу завалило доларами (відео)
19:51, 24 січня 2018Курйози
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Скільки саме грошей було зібрано на дорозі після ДТП не уточнюється.
В результаті ДТП на дорогу висипалися гроші / скріншот CBS Baltimore
В американському штаті Іллінойс потрапив в аварію автомобіль, що перевозив гроші для ігрових автоматів.
В результаті ДТП дорога була всипана купюрами, повідомляє UPI.
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Повідомляється, що водій легкового автомобіля, який перевозив гроші, не впорався з керуванням і врізався в огорожу, після чого зіткнувся з пікапом. Третій автомобіль, намагаючись уникнути зіткнення, також врізався в огорожу.
В результаті ДТП проїжджа частина була покритою купюрами номіналом 5, 10 і 20 доларів. Шосе було закрито для руху приблизно на годину, поки дорожні робітники збирали банкноти.
Скільки саме грошей було зібрано після ДТП не уточнюється.
Відео: baltimore.cbslocal.com
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