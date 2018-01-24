Гроші на дорозі валяються: у США через ДТП трасу завалило доларами (відео)

В американському штаті Іллінойс потрапив в аварію автомобіль, що перевозив гроші для ігрових автоматів.

В результаті ДТП дорога була всипана купюрами, повідомляє UPI.

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Повідомляється, що водій легкового автомобіля, який перевозив гроші, не впорався з керуванням і врізався в огорожу, після чого зіткнувся з пікапом. Третій автомобіль, намагаючись уникнути зіткнення, також врізався в огорожу.

В результаті ДТП проїжджа частина була покритою купюрами номіналом 5, 10 і 20 доларів. Шосе було закрито для руху приблизно на годину, поки дорожні робітники збирали банкноти.

Скільки саме грошей було зібрано після ДТП не уточнюється.

Відео: baltimore.cbslocal.com