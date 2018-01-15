У США неадекватний водій залетів на автомобілі у вікно на другому поверсі клініки (фото)

00:33, 15 січня 2018
Світ
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Автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості.

Автомобіль залетів у вікно клініки / REUTERS

У місті Санта-Ана, що в Каліфорнії, автомобіль врізався у другий поверх стоматологічної клініки.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості врізався у відбійник, піднявся в повітря і залетів в будівлю клініки в районі другого поверху.

На місце події прибули спецслужби, які витягнули з автомобіля водія і пасажира. Вони отримали незначні травми.

Водія і пасажира діставали пасатели / REUTERS

Нагадаємо, раніше у російському місті Кіров п'яний секс утрьох в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.

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Теги: #ДТП в Каліфорнії#літаючий автомобіль