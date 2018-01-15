У США неадекватний водій залетів на автомобілі у вікно на другому поверсі клініки (фото)
00:33, 15 січня 2018Світ
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Автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості.
Автомобіль залетів у вікно клініки / REUTERS
У місті Санта-Ана, що в Каліфорнії, автомобіль врізався у другий поверх стоматологічної клініки.
Про це повідомляє The Los Angeles Times.
Автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості врізався у відбійник, піднявся в повітря і залетів в будівлю клініки в районі другого поверху.
На місце події прибули спецслужби, які витягнули з автомобіля водія і пасажира. Вони отримали незначні травми.
Водія і пасажира діставали пасатели / REUTERS
Нагадаємо, раніше у російському місті Кіров п'яний секс утрьох в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.
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