У США неадекватний водій залетів на автомобілі у вікно на другому поверсі клініки (фото)

У місті Санта-Ана, що в Каліфорнії, автомобіль врізався у другий поверх стоматологічної клініки.

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Автомобіль, яким керував водій у стані наркотичного сп'яніння, рухався на високій швидкості врізався у відбійник, піднявся в повітря і залетів в будівлю клініки в районі другого поверху.

На місце події прибули спецслужби, які витягнули з автомобіля водія і пасажира. Вони отримали незначні травми.

Нагадаємо, раніше у російському місті Кіров п'яний секс утрьох в автомобілі під час руху закінчився масштабним ДТП.