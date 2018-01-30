Гігантський окунь сам стрибнув у руки рибалці

Щасливчик заявив, що захоплюється риболовлею, але за тисячу годин, проведених за вудкою, йому не вдавалося виловити настільки велику рибу.

Новозеландський серфер-рибалка Джейсон Гроукотт спіймав 11-кілограмового окуня голіруч.

Він помітив плавець, коли плив на дошці для серфінгу: неподалік борсався великий окунь. На його череві були сліди акулячих зубів, передає Stuff.co.nz.

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Тоді серфер попрямував до риби, але окунь сам викочив до нього на дошку, потім Гроукотт примотав його мотузкою. Виявилося, що його трофей важить 11 кг.

"По суті справи, я виграв лотерею. Не думаю, що таке коли-небудь станеться зі мною в цьому житті", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28-річний британець вирішив відсвяткувати вдалий улов й поцілував 14-сантиметрову морську камбалу, однак у цей момент риба вислизнула у нього з рук і буквально застрибнула в рот чоловіку.