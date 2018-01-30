В Арізоні сатаністи взяли під опіку ділянку шосе

Волонтери-сатаністи, озброєні вилами, очистили ділянку дороги від сміття.

В американському штаті Арізона місцеві сатаністи взяли на себе відповідальність за ділянку шосе I-10 між містами Фінікс та Тусон.

Читайте такожГроші на дорозі валяються: у США через ДТП трасу завалило доларами (відео)Як повідомляє The Huffington Post, представники відділення організації «Храм Сатани» в Арізоні звернулися до транспортного управління з пропозицією провести на шосе прибирання.

Після оформлення паперів і сплати внеску волонтери-сатаністи, озброєні вилами, вирушили на ділянку автодороги, щоб очистити її від сміття.

Як повідомили активісти у Facebook, на шосе тепер встановлено спеціальний дорожній знак, на якому повідомляється, що «Храм Сатани» взяв дорогу під свою відповідальність.

У листопаді минулого року повідомлялося про «ритуальне» вбивство в Одесі. За даними поліції, вбивці інсценували окультний ритуал, щоб направити слідство помилковим шляхом.