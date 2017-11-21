Ритуальне вбивство на Одещині: затримані виявилися турками

Троє чоловіків, затриманих в Одесі за підозрою в ритуальному вбивстві, виявилися громадянами Туреччини.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, троє іноземців, яких затримали за підозрою у вбивстві чоловіка, виявленого мертвим в Овідіопольському районі Одеської області, є турками.

«Аналогічне громадянство й у жертви, яку вбили, судячи з усього, не в Овідіопольському районі, а в Одесі, тіло ж потім перевезли», - розповіли в главку. За попередніми даними, іноземець помер від удару, завданого по голові.

У поліції також не виключають, що виявлені недалеко від тіла пентаграма, кабалістичні знаки й окультні предмети, можуть бути інсценовані підозрюваними, щоб направити слідство хибним шляхом і приховати справжні мотиви злочину.

Читайте такожНа Одещині розстріляли чоловіків, які сиділи на лавці: один загинув, другий - у реанімації

«Ця версія зараз вивчається. Також перевіряється ймовірність того, що пентаграма та інше не мають відношення безпосередньо до вбивства іноземця, а «чаклунством» займалися, приміром, інші люди. Але поки все це - припущення...», - сказав представник.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що наприкінці минулого тижня в Овідіопольському районі області сталося, за попередніми даними, ритуальне вбивство. На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло чоловіка, який зник напередодні.

Також виявлено намальовану пентаграму, кабалістичні символи та знаки, свічки, різні окультні предмети, чорну курку, задушену «ритуальної петлею» й проколоту клинком.

За підозрою в скоєнні вбивства правоохоронці затримали трьох молодих чоловіків.