Найвищий чоловік та найнижча жінка планети: неймовірна пара зустрілася у Єгипті (відео)
10:07, 31 січня 2018Курйози
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Пара зустрілася в Єгипті на запрошення, ціль якого - закликати туристів до країни.
В Египте встретились самый высокий человек и самая низкая женщина планеты
У Єгипті зустрілися найвищий чоловік та найнижча жінка планети. 35-річний курд Султан Кесен заввишки два з половиною метри. 24-річна Джоті Амге з Індії йому навіть до колін не дістає, бо має лише 63 сантиметри.
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Через таку унікальність обох часто запрошують відвідати різні країни, утім зустрілися вони лише тут, під пірамідами. У Єгипті обоє вперше. Зізнаються, до Каїра завітали неспроста.
Як повідомляв УНІАН, в Іспанії у віці 113 років помер Франсиско Нуньєс Олівера, визнаний найстарішим чоловіком на планеті.
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