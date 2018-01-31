Найвищий чоловік та найнижча жінка планети: неймовірна пара зустрілася у Єгипті (відео)

10:07, 31 січня 2018
Курйози
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У Єгипті зустрілися найвищий чоловік та найнижча жінка планети. 35-річний курд Султан Кесен заввишки два з половиною метри. 24-річна Джоті Амге з Індії йому навіть до колін не дістає, бо має лише 63 сантиметри.

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Через таку унікальність обох часто запрошують відвідати різні країни, утім зустрілися вони лише тут, під пірамідами. У Єгипті обоє вперше. Зізнаються, до Каїра завітали неспроста.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії у віці 113 років помер Франсиско Нуньєс Олівера, визнаний найстарішим чоловіком на планеті.

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Теги: #найвищий чоловік#найнижча жінка