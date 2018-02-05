Відео з врятованою невдячною чайкою стало вірусним
Житель Нової Зеландії Роберт Тахау знайшов на узбіччі дороги чайку зі зламаним крилом і вирішив її врятувати.
Він підібрав птицю й вирішив відвезти до ветеринара, передає видання New Zealand Herald. Але невдячна чайка кілька разів клюнула його.
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Як можна побачити на відео, чоловік кричав від болю, матюкався, але птаха все ж не залишив. Протягом всієї запису чайка кілька разів з новими силами починала клювати новозеландця.
Пізніше чоловік, за його словами, привіз її до себе додому, але в місті ветеринарні заклади вже були закриті. Потім він нагодував чайку мокрим хлібом й вирішив покласти її на ніч в коробку з пледом, але до ранку вона так і не дожила.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше на пляжі в портовому місті Ексмут чайка вкрала iPhone, який знімав на відео пробіжку його власниці.