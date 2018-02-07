Жорстокі морози: в Одесі чоловік примерз босими ногами до даху власного будинку

Ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка не виявлено, але при цьому він не зміг пояснити причину свого перебування в такому вигляді на даху.

В Одесі патрульні врятували чоловіка, який примерз босими ногами до даху власного будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, вчора близько 22.00 патрульним надійшло повідомлення про те, що невідомий сидить на даху одного з приватних будинків у Суворовському районі міста.

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За адресою виклику правоохоронці побачили чоловіка, який примерз ногами до металевої покрівлі даху одноповерхової будівлі й не міг поворухнутися.

«Його крики про допомогу привернули увагу сусідів, які й викликали поліцію. Патрульні поліцейські швидко зорієнтувалися в ситуації. Знайшли механічний підйомник, за допомогою якого дісталися до чоловіка й допомогли йому звільнитися з льодового полону», - повідомили в прес-службі.

Потерпілому надали першу домедичну допомогу та передали співробітникам медичної служби, яких викликали на місце події.

У прес-службі також додали, що потерпілий не мав ознак алкогольного сп'яніння, але при цьому він не зміг пояснити причину свого перебування в такому вигляді на даху.

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