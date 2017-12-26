У Росії пенсіонерку, яка вийшла покурити, здуло вітром з балкона 4-го поверху
Сімдесятирічна жінка вийшла на балкон покурити, але її здуло поривом вітру. Пенсіонерці пощастило: вона впала у м'який замет.
У російському місті Шахтарськ на Сахаліні пенсіонерка випала з балкона четвертого поверху через ураганний вітер. Цю інформацію "РИА Новости" підтвердили в центральній районній лікарні Вуглегорська.
"Бабуся вийшла на балкон і не витримала пориву вітру. Зараз вона знаходиться в одному з відділень ЦРЛ Вуглегірська, у неї травми", - повідомило джерело в лікувальному закладі.
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Як пишуть місцеві ЗМІ, сімдесятирічна жінка вийшла на балкон покурити, але її здуло поривом вітру. Пенсіонерці пощастило: вона впала в м'який замет. Машина швидкої допомоги не змогла проїхати до будинку через снігові замети, і бабусю довелося доставити в лікарню у ковші навантажувача.
Як повідомляв УНІАН, на Камчатці літак розметав по полю посилки "Пошти Росії".