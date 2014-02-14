У Якутії на День святого Валентина жінці подарували аліменти за сім років

Житель Якутії в честь Дня святого Валентина заплатив колишній дружині семирічну заборгованість по аліментах. Про це пише Lenta.ru з посиланням на сайт республіканського управління Федеральної служби судових приставів.

Житель Таттинского району прийшов у відділ ФССП разом з колишньою дружиною і сплатив аліменти на двох доньок на суму 304 тисячі 690 рублів. Після цього він привітав екс-дружину з Днем всіх закоханих.

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Боржник пояснив, що нещодавно продав нерухомість і отримав премію на роботі, тому вирішив погасити заборгованість. Він заявив: «З дочками, на жаль, не так добре спілкуємося, але я сподіваюся, що вони коли-небудь мене пробачать і ми будемо бачитися. А поки що на честь Дня святого Валентина я вирішив зробити своєрідний подарунок».

Чоловік пообіцяв, що надалі буде виплачувати аліменти вчасно і не накопичувати борги. Він заявив, що раніше перебував у складній життєвій ситуації і фізично не міг платити аліменти.