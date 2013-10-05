Власенко заплатив аліменти - Окунська

"Сьогодні Власенко закрив весь існуючий борг з аліментів дитині за 8 місяців" , - повідомила вона на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, сплатою Власенко визнав, що вимога боргу не була політичними репресіями.

"Претензій щодо аліментів станом на сьогодні у мене і у виконавчої служби до Власенка більше немає" , - підсумувала Окунська.

Нагадаємо, судова тяганина між Окунською та Власенком тривала з 2011 року, приводами для чого були питання щодо сплати аліментів та поділ спільного майна.

Зокрема, в 2011 році Наталя Окунська подала позов до Власенка про сплату аліментів - 25% від усіх видів його заробітку на утримання дочки Поліни, починаючи з дня подання позову і до повноліття дитини. Тоді Окунська заявляла, що ні вона, ні діти не отримали від Власенка «ні копійки».

Крім цього, Окунська вирішувала в суді питання про розподіл спільного майна. Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, екс - депутат повинен був виплатити 137 тис. гривень. З цієї суми 125 тис. становив борг Окунській і 12,5 тис. - виконавчий збір. Також вона мала намір відсудити у Власенка половину будинку, вартість якого в сотні разів перевищувала дохід депутата.

Вже в березні 2013 кримінальне провадження за заявою Наталії Окунської про невиконання рішення суду Сергієм Власенком було закрито за відсутністю складу злочину, а пізніше - відновлено рішенням Печерського райсуду.