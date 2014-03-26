Кисельов розгублено заїкався, коли його запитали про поїздку в Амстердам

"Так, Амстердам, дійсно. (...) Я був там менше доби. Ми з трьома дітьми поїхали туди. Ну, ми змоталися на машині туди назад. Це не значить... Ми тут святкували у Росії... Є куди поїхати, ми святкували з дітьми в Казані", - розгублено відповів Дмитро Кисельов.

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При цьому Кисельов розповів про те, що санкції Євросоюзу проти Росії "сміховинні" у порівнянні з тим, що РФ переживала раніше, і що більше 80% росіян підтримують політику Путіна, і йому є куди поїхати, крім Амстердаму.

"Мені неприємно про це говорити. Мені соромно, чесно кажучи, за європейську цивілізацію, яка деградує настільки, що вводить персональні санкції проти журналістів", - підкреслив російський пропагандист.