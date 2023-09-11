Екологічної катастрофи вдалося уникнути.

Надмірна кількість рідини на дорогах, що блокує проїзд, як виявилося, може спостерігатися не тільки після рясних опадів. Цими вихідними вулиці португальського міста Анадія затопило вином. Це сталося після того, як вибухнули дві цистерни, що належали винокурні Destilaria Levira.

Як пишуть португальські ЗМІ, рятувальникам вдалося вичерпати вино та доставити його на очисну станцію, не давши рідині досягти річки Сертіма та спричинити екологічну катастрофу. Причини інциденту ще з'ясовують компетентні органи. Але компанія вже взяла на себе відповідальність за завдані мешканцям Анадії збитки.

"Ми глибоко шкодуємо про інцидент, пов’язаний із розривом 2 цистерн з вином, придатним для споживання. … Попри те, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, ми хочемо висловити нашу щиру стурбованість з приводу збитків. … Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, пов’язані з очищенням і ремонтом пошкоджень. Ми маємо команди, які готові зробити це негайно", – йдеться в заяві компанії, опублікованій в Facebook.

В соцмережах місцеві мешканці ділилися відео з вином, що текло вулицями Анадії наче річки.

Курйозні інциденти з алкоголем

У Великобританії виявили хворого на алкогольну залежність дворічного лабрадора Коко. З’ясувалося, що він випивав спиртні напої, які на столі залишав його власник. Тварину вдалося вилікувати, це перший в світі випадок подібного лікування собак.

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