Через негоду в Києві підтоплено низку доріг.

Погода Київ 21 серпня "розбурхала" - пройшов сильний дощ, унаслідок якого низка вулиць були підтоплені.

Зокрема, у понеділок, 21 серпня під водою опинилися дороги у Подільському на вул. Кирилівській та у Шевченківському районі на площі Перемоги (тепер називається Галицька площа). Недалеко від торговельного центру "Україна" з'явився "гейзер". Імовірно, біля ТЦ прорвало трубу, пише "РБК-Україна".

Крім того, вулиці було затоплено на Лук'янівці. Через негоду виникли проблеми з рухом транспорту - затримувалися низка трамваїв та тролейбусів.

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Раніше УНІАН писав, що новий тиждень у столиці України стартує зі спекотної погоди - вдень очікувалося близько +30°. У Києві прогнозувалася невелика хмарність, але дощ не очікувався.

Варто зазначити, що після потужних дощів Київ вже не раз підтоплювало. Нагадаємо, 25 червня частину міста накрила сильна злива, й у деяких районах автомобілі "плавали".

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