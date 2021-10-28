Знання депутата перевіряли під час бліц-опитування.

Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не впізнав цитату українського філософа Григорія Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав".

Інцидент стався у прямому ефірі телеканалу Україна 24.

У бліц-опитуванні ведуча Наталя Влащенко запитала у політика, хто автор фрази "Світ ловив мене, та не спіймав", і що, на його думку, означає ця цитата.

Арахамія переплутав цитату Григорія Сковороди з кримінальною драмою, у якій знімався Леонардо Ді Капріо, "Спіймай мене, якщо зможеш".

"Без поняття. Мені чомусь згадався Ді Капріо у якомусь фільмі "Спіймай мене, якщо можеш", – сміючись, сказав депутат.

На що Влащенко, так само сміючись, зауважила: "Перегукується… Але ні. Це, взагалі-то, Сковорода".

На уточнення ведучої, що ж мав на увазі філософ, Арахамія знову відповів, що гадки не має, оскільки не знає контекст.

"Можливо, для того, щоб щось висловити, показати народу, а вони цього не зрозуміли. Може, в такому контексті", – припустив "слуга".

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Автор: Віолетта Орлова