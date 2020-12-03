Сфотографуватися з Криклієм захотіли депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко, Олександр Скічко та Юрій Корявченков.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав народних депутатів, які під час засідання влаштували фотосесію з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Інцидент стався в четвер, 3 грудня, що було показано в ефірі телеканалу "Рада", передає Obozrevatel.

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Сфотографуватися з Криклієм захотіли депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко, Олександр Скічко, Юрій Корявченков та інші.

"Давайте залишимо фотозону і підемо працювати! Міністра Криклія це теж стосується", - запропонував Разумков.

Також спікер побажав міністру "гарного дня, удачі і нових звершень".

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Автор: Денис Прядко