Найдавніші знахідки відносяться до епохи неоліту та бронзової доби.

В ході археологічних розкопок у каменоломні в Лінкольнширі (Велика Британія) були знайдені поселення і докази сільськогосподарської діяльності людей, які жили тут близько 6000 років тому. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, під час розкопок кар’єру West Deeping вчені виявили римське поселення, а також знахідки доби неоліту та бронзового віку. Найдавніші артефакти включали кераміку, яку використовували для приготування їжі.

"Це місце відноситься не лише до неоліту, бронзової доби чи римської доби, у нас є всі періоди аж до саксонського 6-го століття. Усі ці періоди представлені, і кожен має гарну історію. Це дуже захоплює", - сказала Ханна Барретт, керівниця проєкту Кембриджського археологічного відділу.

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Докази відносяться до пізнього періоду неоліту, включаючи "найбільше зібрання" кераміки, коли-небудь знайдене в Східній Англії або Східному Мідлендсі. Крім того, експерти знайшли кістки тварин і зразки насіння та зерна.

За словами Барретт пейзаж у той час був "диким, з дикими кабанами та ведмедями":

"Ви відчуваєте, що вони, мабуть, були дуже жорсткими людьми, щоб жити там. І все ж у них є справді складні крем’яні інструменти та кераміка, для виготовлення яких потрібна величезна кількість навичок".

Інші знахідки включають докази наявності римських поселень, а також різьблену кам’яну фігуру бога війни Марса в туніці, що тримає щит і спис, і курган ранньої бронзової доби.

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Вчені назвали історичний час, коли люди навчилися розмовляти. До появи повноцінної мови пращури людей користувалися лише емоційними вигуками, які не мали сенсу поза контекстом конкретної ситуації.

Це відбулося приблизно 1,6 мільйона років тому – десь у східній чи південній Африці.

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