До появи повноцінної мови пращури людей користувалися лише емоційними вигуками, які не мали сенсу поза контекстом конкретної ситуації.

Нове дослідження встановило ймовірний час у доісторичному періоді, коли пращури людей вперше почали говорити. Це відбулося приблизно 1,6 мільйона років тому – десь у східній чи південній Африці, пише The Independent.

Зазначені висновки засновані на аналізі, проведеному британським археологом з Університету Редінга Стівеном Мітеном. Він детально вивчив всі доступні археологічні, палеоанатомічні, генетичні, неврологічні і лінгвістичні докази.

У сукупності всі докази свідчать про те, що народження мови відбулося як частина еволюції людини та інших подій від 2 до 1,5 мільйонів років тому. Примітно, що саме в цей період розмір людського мозку збільшувався особливо швидко – відбувалася реорганізація його внутрішньої структури, включаючи появу області лобової частки, яка особливо пов’язана з продукуванням мови та розумінням мови.

Відео дня

Поява приблизно 1,8 мільйона років тому більш розвиненої форми прямоходіння разом зі змінами у формі людського черепа майже напевно поклала початок процесу зміни форми та розташування голосового тракту, що уможливило мову.

З точки зору еволюції, мова майже напевно була частиною стратегії компенсації фізичної слабкості людини порівняно з іншими тваринами. Для того, щоб полювати на великих тварин та захищатися від них раннім людям була потрібна здатність до групового планування та координації – розвиток мови мав вирішальне значення для цього. Археологія показує, що саме 1,5 мільйона років тому масштаби такого полювання значно зросли.

Крім того, приблизно в 1,6 мільйона років до нашої ери відбулося народження та культурна передача між поколіннями набагато більш складної технології кам’яних знарядь. Ця довготривала передача складних знань і навичок від покоління до покоління також сильно передбачає існування мови.

Більше того, мовна комунікація, ймовірно, була вирішальною для того, щоб дозволити людям виживати в різних екологічних і кліматичних зонах – ймовірно, не випадково, що люди змогли масово прискорити колонізацію світу приблизно 1,4 мільйона років тому, тобто незабаром після ймовірної дати народження мови.

Втім, 1,6 мільйона років тому розвиток мови лише починався. На думку вчених, протягом наступних сотень тисяч років мова ускладнювалася дуже повільно. Більш-менш витонченою і справді складною вона стала лише близько 150 000 років тому – коли люди еволюціонували до сучасної анатомії тіла.

Інші новини археології

Як писав УНІАН, археологи та броварі зуміли відтворити стародавній рецепт, за яким варило пиво шумери. Готовий напій за смаком та міцністю виявився схожим на сучасний сидр.

Також ми розповідали, що у Єгипті розкопали частину гігантської статуї великого фараона. Знайдена частина вапнякової статуї є "відсутньою верхньою частиною" статуї Рамзеса II, яку знайшли у 1930-х роках.

Вас також можуть зацікавити новини: