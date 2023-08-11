До їхнього складу входили метадон і фенантрен.

Археологи знайшли лабораторію з виготовлення ліків у руїнах стародавнього міста Батонея на березі озера Кючюкчекмедже в Туреччині.

Як повідомляє Greek Reporter, дослідники виявили багато цікавих знахідок - 700 маленьких скляних і керамічних пляшечок з ліками, які використовувалися для лікування депресії та серцевих захворювань. До їхнього складу входили метадон і фенантрен, які мають протизапальну та антитромботичну дію.

Зазначається, що препарати виготовляли з місцевих рослин, які також були знайдені під час розкопок. Археологи виявили на місці ступки, шпателі та інші медичні інструменти.

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За попередньою оцінкою, лабораторія була побудована приблизно в VII столітті нашої ери або навіть раніше. Її, ймовірно, було знищено під час нападу авар у 626 році. Дослідники знайшли свідчення сильної пожежі на цьому місці, датованої між 620 і 640 роками нашої ери.

Як додається, Батонеая датується II століттям до нашої ери. Під час розкопок у цьому місті раніше було знайдено поселення вікінгів, яке датується періодом між IX та XI століттями.

Інші знахідки археологів

Китайські археологи заявили, що виявили перший повний скелет гігантської панди в гробниці стародавнього імператора, символ статусу, який проливає світло на королівські похоронні ритуали, що існували понад 2000 років тому.

Крім того, група археологів заявила, що розкрила таємницю, як єгиптяни пересували величезні кам’яні плити для будівництва пірамід. Зазначається, що Велика піраміда складається з понад 2,3 мільйона блоків вапняку та граніту, кожен з яких важить щонайменше дві тонни.

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