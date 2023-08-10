Дослідники кажуть, що останки екзотичних тварин і рідкісних птахів були виявлені в мавзолеях імператорів і імператриць як символи багатства і престижу.

Китайські археологи заявили, що виявили перший повний скелет гігантської панди в гробниці стародавнього імператора, символ статусу, який проливає світло на королівські похоронні ритуали, що існували понад 2000 років тому.

Як повідомляє The Washington Post, панда була знайдена в групі ям для жертвоприношень тварин на пагорбі поруч з великим мавзолеєм, що належав імператору Вень з династії Хань, що правив з 180 по 157 рік до н. е.

Команда археологів знайшла понад 380 прямокутних земляних ям зі скелетами тварин. Більшість з них ссавці в цегляних похоронних судинах. Деякі рептилії були знайдені в дерев'яних трунах, а птахи — в глиняних посудинах. Широке розмаїття жертвоприношень дикої природи розглядалося як символ статусу ханьських правителів. Жертвоприношення тварин також знаходили в гробницях простолюдинів, але вони обмежувалися домашніми тваринами, включаючи собак і свиней.

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"Судячи з записів розкопок, які ми маємо в даний час, екзотичні тварини та рідкісні птахи були виявлені лише в мавзолеях імператорів, імператриць та імператриць (королеви-матері). Вони були символом статусу і престижу", - пишуть дослідники.

За словами вчених, які брали участь у відкритті, це перший випадок, коли повний скелет панди був виявлений в місці поховання імператора. У 1975 році в гробниці матері імператора Вень, імператриці Бо, був виявлений череп панди, але тіло тварини зникло, можливо, вкрадено.

Дослідники також знайшли в гробниці повний скелет малайзійського тапіра. Вони також ідентифікували тигра, яка, і гімалайського такіна. Останки носорога і беркута були знайдені в гробниці імператриці Бо.

Дослідники планують провести аналіз ДНК та ізотопів, щоб визначити, що їли тварини та звідки вони походили.

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