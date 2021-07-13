Дівчинка провела на острові два дні та була змушена розвести багаття, щоб зігрітися.

У китайській провінції Шаньдун батьки відправили 13-річну доньку на безлюдний острів за погану поведінку.

Як пише NewsBeezer, дитину виявив рибалка. За його словами, він почув крик про допомогу та повідомив про дівчинку поліції.

До цього дівчинка встигла провести на острові два дні й була змушена розвести багаття, щоб зігрітися.

Співробітники поліції привезли дівчинку додому та з'ясували, що батьки навмисно відправили її на безлюдний острів за непослух. Їм не подобалося, що вона постійно просила їсти, не допомагала по дому та погано вчилася, а потім і зовсім кинула школу.

Читайте такожБританець облаштував собі "карантинний" офіс на краю прірви (відео)Батько та мати дівчинки пояснили, що вважають такий метод виховання необхідним. Вони заявили, що ретельно все продумали та забезпечили доньку водою з печивом:

"Хоча люди вважають нас жорстокими, донька дуже змінилася за останні два дні. Тепер вона готова розмовляти з незнайомими людьми, чого раніше не могла".

Місцева поліція розкритикувала батьків дівчинки за екстремальні методи виховання дітей й закликала не брати з них приклад.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц