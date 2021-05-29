Кандидат повинен бути винахідливим і вміти керувати моторним човном.

У Шотландії на безлюдний острів шукають постійного наглядача, який підтримував би його у належному стані для туристів улітку.

Про це пише BBC.

Острів Мартін розташований недалеко від Аллапул навпроти давнього форту вікінгів та має кілька пляжів, маленький музей і пагорб, з якого відкриваються фантастичні краєвиди.

На співбесіду запрошують як одинаків, так і пари. Наглядач-волонтер стане першим постійним мешканцем на Мартіні за останні 30 років. Острів – екологічно чистий, без пластику.

Читайте такожМАУ представила розклад рейсів в Албанію на літоНаразі його утримує волонтерська організація. Директорка фонду Бекі Томсон розповіла журналістам, що вимагають від кандидата.

«Це трохи по господарству. Їм треба підтримувати три будинки на острові, готувати їх для відвідин туристів, прибирати громадські туалети, вітати відвідувачів і стежити, щоб вони дотримувалися карантинних обмежень», – сказала жінка.

Робота займатиме близько 3 годин на день. У відповідь наглядач отримує можливість жити на маленькому райському острові у наданому помешканні, заробляти 150 фунтів стерлінгів на тиждень і насолоджуватися усім, що може запропонувати острів.

Найближчий материк від острова знаходиться у 1,6 км. Площа острова складає усього 400 акрів. Тут немає гарячої води, однак є невеликий електричний пристрій на сонячній батареї, яким можна заряджати гаджети чи ліхтарі.

Наглядач повинен бути винахідливим і, ймовірно, дуже практичним. Він має вміти керувати моторним човном, адже це єдиний транспорт, яким можна дістатися материка.

Термін подачі заявки до 22:00 за місцевим часом 1 червня.

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Автор: Яна Ставська