Минулого разу президент США впав, підіймаючись на борт.

Президент США Джо Байден знову ледь не осоромився під час посадки на борт Air Force One.

Читайте такожБайден прибрав зі столу в Овальному кабінеті кнопку Трампа для замовлення Coca-Cola (фото)Про це пише видання The Sun.

Зазначається, що 78-річний Байден знову спіткнувся на мокрих через дощ сходинках. Тільки цього разу йому вдалося втриматися на ногах.

19 березня Джо Байден кілька разів спіткнувся та впав, піднімаючись трапом літака.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц