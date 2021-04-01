Президент США Джо Байден знову ледь не осоромився під час посадки на борт Air Force One.
Читайте такожБайден прибрав зі столу в Овальному кабінеті кнопку Трампа для замовлення Coca-Cola (фото)Про це пише видання The Sun.
Зазначається, що 78-річний Байден знову спіткнувся на мокрих через дощ сходинках. Тільки цього разу йому вдалося втриматися на ногах.
19 березня Джо Байден кілька разів спіткнувся та впав, піднімаючись трапом літака.
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