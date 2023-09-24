Вчені сподіваються, що дослідження зразків проллє світло на те, як зародилося життя у Всесвіті.

Вдень у неділю, 24 вересня, в пустелі американського штату Юта приземлився зонд NASA OSIRIS-REx, пише Sky News.

Після семи років перебування у глибокому космосі зонд доставив на Землю зразки найзагадковішого та найнебезпечнішого астероїда Бенну. Вважається, що ця місія без перебільшення увійде в історію.

Вчені попереджають, що одного разу астероїд Бенну може зіткнутися із землею.

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Як пише The Independent, зонд NASA OSIRIS-REx подолав мільярди миль, побувавши на іншій стороні Сонячної системи. Його повернення на Землю стало великим успіхом місії космічного агентства.

Зазначається, що місія тривала сім років і коштувала понад мільярд доларів, зонд подолав у цілому 4 мільярди миль.

"Вчені сподіваються, що дослідження допоможе зрозуміти, як формувалися і розвивалися планети, і проллє світло на те, як зародилося саме життя. Оскільки вік Бенну становить близько 4,5 мільярдів років, цей зразок майже схожий на погляд на Сонячну систему у перші роки її існування, і NASA назвало його "капсулою часу", - йдеться у публікації.

Місія NASA до астероїда Бенну - що повідомлялося

Як писав УНІАН, місія стартувала в 2016 році, в 2018-му космічний апарат NASA OSIRIS-REx приземлився на Бенну (навколоземний астероїд шириною 500 метрів) і тільки в 2020 році почав видобуток проб, зіткнувшись з непередбаченими викликами. Виявилося, що Бенну був покритий валунами. У жовтні 2020 року зонд зібрав матеріал.

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