Вимушеними підписниками опцій стали клієнти з Великобританії, Німеччини, Нової Зеландії та Південної Африки.

Автовиробник BMW почав пропонувати сидіння з підігрівом, вбудовані відеореєстратори та інші опції за передплатою.

Як повідомляє Jalopnik, платні функції вже працюють у Великобританії, Німеччині, Новій Зеландії, Південній Африці, а тепер компанія запускає їх ще й у Південній Кореї.

Власники BMW можуть оформити передплату на підігрів сидінь за 15 фунтів на місяць (приблизно 525 грн). Однак річні передплати дають змогу зекономити трохи грошей: річний пакети обійдеться у 150 фунтів (5250 грн), передплата на 3 роки - 250 фунтів (близько 8800 грн), "необмежений доступ" - 350 фунтів (близько 12 300 грн).

Клієнти BMW можуть передплатити собі інші функції, зокрема підігрів керма, функцію помічника водія та далекого світла, вбудований відеореєстратор та інше.

Компанія започаткувала введення підписок на раніше безкоштовні функції у 2020 році та зіштовхнулася з хвилею критики. Ймовірно, саме тому BMW не робила прес-релізів про нововведення.

Як повідомляв УНІАН, раніше завод холдингу "Автотор" у російському Калінінграді, де збирали автомобілі BMW, Kia та Hyundai, виділив працівникам по 10 соток землі під картоплю.

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