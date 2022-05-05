У компанії пояснили виділення землі під городи "непростим економічним становищем".

Завод холдингу "Автотор" у російському Калінінграді, де збирали автомобілі BMW, Kia та Hyundai, виділив працівникам по 10 соток землі.

В компанії пояснили своє рішення "непростим економічним становищем, у якому опинилося підприємство".

"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом "Автотору" було прийнято рішення виділити на безоплатній основі всім бажаючим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок - по 1000 кв. метрів (10 соток). Для працівників виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що знаходяться у власності компанії... Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на "Автоторі" організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", - кажуть у компанії.

Відзначається, що ділянки по 10 соток будуть розподілятися шляхом жеребкування.

Нагадаємо, у березні німецький автоконцерн BMW заморозив виробництво автомобілів на заводі "Автотор" у Калінінградській області РФ і припинив поставки авто на російський ринок.

Завод відправив частину співробітників у оплачувану відпустку з 1 по 22 травня. Усього на підприємстві працює близько 3500 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) зупинила роботу свого заводу в російському місті Калуга. Рішення прийнято через стрімке збільшення перехресних санкцій і логістичних проблем.

Також, автовиробник Volvo одним із перших припинив випуск і продаж автомобілів в Росії. Головною причиною вони називають вторгнення РФ в незалежну Україну. У Росії всього один завод Volvo Group.

Французький автоконцерн Renault також призупинив свою діяльність в Росії. Компанія розглядає можливість передачі власного російського підприємства "АвтоВаз" місцевому інвестору як спосіб виходу з країни. При цьому Renault не зможе здійснити передачу своєї 68% частки "АвтоВАЗу" іншому акціонеру, держкорпорації "Ростєх", оскільки російський партнер знаходиться під санкціями.

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