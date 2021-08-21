"Дякую тобі, Росіє! Дякую тобі, Одесо!"- Вигукнув режисер зі сцени.

Британський кінорежисер, учасник знаменитої британської комедійної групи "Монті Пайтон" Террі Гілліам переплутав Україну з Росією під час нагородження на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Гілліам отримав Золотого Дюка за внесок у кіномистецтво з рук президента ОМКФ Вікторії Тігіпко.

"Дякую тобі, Росіє! Дякую тобі, Одесо!"- Вигукнув режисер, дякуючи.

Перед цим, запрошуючи Гілліама на сцену, Тігіпко сказала, що сподівається, наступний фільм режисера буде якось пов'язаний з Україною, кілька разів згадавши слово Україна.

У залі словами Гілліама не зраділи й, помітивши це, режисер зрозумів, що помилився. Він коротко вибачився і спробував виправдатися, проте ведуча Яніна Соколова звернулася до нього в мікрофон.

"Ні, Росія - це не Україна, вибачте, вам слід знати. Слава Україні! Слава нації!", - сказала ведуча.

Зал відповідав їй словами "Героям слава!" і "Смерть ворогам!"

"Це Україна!" - Підсумувала ведуча.

Своє обмовку режисер, зокрема, спробував пояснити тим, що пануюча атмосфера змусила його втратити зв'язок з реальністю.

Наприкінці урочистої церемонії партнер ОМКФ, який допомагав домовитися з Гілліамом про приїзд на фестиваль, пояснив помилку режисера тим, що чимало славетних фільмів, знятих в Одесі за часів Радянського Союзу, позиціонувалися як радянські - це могло заплутати британського гостя.

На офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах з'явилося окреме звернення Гілліама, де він говорить "Дякую тобі, Україно! Дякую тобі, Одесо!"

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Автор: Катерина Комолова